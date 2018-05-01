Kayseri maçına hazırlanıyoruz – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    maçına hazırlanıyoruz

    <a href="/index/kayseri?id=c9663aa6-ed17-493f-b199-536357c01b88" class="" rel="tag">Kayseri</a> maçına hazırlanıyoruz
    3 Mayıs'taki erteleme maçına çıkmama kararı alan 'ın bu kararını askıya alacağını kulislerde konuşuluyordu ancak yönetim bu konuda 'net' bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaşımız, Süper Lig'de ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından yarın yapacağı antrenmanla başlayacak" denildi.
    1. 1.5.2018
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