Lens açık ara en kötü isim – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mayıs 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    açık ara en kötü isim

    <a href="/index/lens?id=19b02705-0007-4503-942c-4313f63b809e" class="" rel="tag">Lens</a> açık ara en kötü isim
    'ın oyuncusu bir kez daha hayal kırıklığı yarattı. derbisinde 'nun yerine giren ve 60 dakika sahada kalan , 15 kez topla buluşabildi. 8'inde ikili mücadeleye girip 7'sini kaybetti. 5 pası yanındaki arkadaşına attı. Attığı 2 şut isabetsizdi. 1 orta denemesi başarısız oldu ve girdiği 8 ikili mücadelenin 1 tanesini kazanabildi.
    1. 1.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    açık ara en kötü isim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN