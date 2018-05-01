Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi? – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    Yenilginin sorumlusu mi?

    Yenilginin sorumlusu <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a> mi?

    camiasında önce gelen bazı isimler, derbisinin faturasını 'e çıkardı

    Tecrübeli teknik adamın F.Bahçe derbisinin stresini oyuncuların üzerinden silemediğini, maç içinde yaptığı taktik hataların ise şampiyonluğa mal olduğunu iddia ettiler. sakatlandığında neden Love'u değil de Lens'in oyuna alındığını sorgulayan bu isimler; aynı şekilde sakatlandığında zaten geride olan ve atak yapamayan takımda 'i geri çekip, Tolgay'ın yanına Oğuzhan'ın alınmamasına isyan ettiler.

    Aynı şekilde G.Saray penaltı kaçırdığında neden takıma hücum oyuncusu alınmadığını, üçüncü oyuncu değişikliği için son 10 dakikanın beklenmesini yadırgadılar.
    1. 1.5.2018
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