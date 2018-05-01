Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?
Beşiktaş camiasında önce gelen bazı isimler, Galatasaray derbisinin faturasını Şenol Güneş'e çıkardı
Aynı şekilde G.Saray penaltı kaçırdığında neden takıma hücum oyuncusu alınmadığını, üçüncü oyuncu değişikliği için son 10 dakikanın beklenmesini yadırgadılar.
- 1.5.2018
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Şenol Güneş'e flaş teklif! Tam 7 milyon euro
Toplam 5
Yorum
kemal eski trabzon baskanlarindan sener soyle demisti, S.Gunes paragoz adamdir, para icin her seyi yapar demisti, amaci maasini yukseltmektir
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 14
Yorum
gs lan bu adam olmasa siz şimdi küme düşmeye oynardınız. heşey futbolcu il olmuyor al manu yu gör
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Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonları yorumladı. Kırmızı kart mı değil mi?
Toplam 3
Yorum
Haydar Bu zavallı hala kendini kaale alınıyor zannediyor. Dua etsinde 3 Temmuz davası bitmesin yoksa bütün taklalar boşa gidecek. Paraları ise FB y
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