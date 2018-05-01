Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a eleştiri! – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    'den 'a eleştiri!

    <a href="/index/nihat-kahveci?id=2daad2f1-e8e6-4583-a7d5-5f314ac87b41" class="" rel="tag">Nihat Kahveci</a>'den <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a>'a eleştiri!

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 2-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara alan Beşiktaş'ta moraller bir hayli bozuldu.

    1. 30.4.2018 23:02
    2. Güncelleme: 1.5.2018 02:25
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