Yaşanan olayların ardından Fenerbahçe'den kupa maçı öncesinde dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın çıkmayacağını açıkladığı maç için, "Beşiktaş Maçı Hazırlıkları Başladı" diyerek siyah-beyazlılara "bekliyoruz" mesajı gönderdi.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Beşiktaş ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla başladı.



Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.00'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncularımız 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.



Profesyonel Futbol Takımımız, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesislerimizde yapacağı antrenmanla sürdürecek." ifadeleri kullandı.



İŞTE MESAJIN PERDE ARKASI

Fenerbahçe'nin bu haberi yayınlamasının arkasında yatan sebep belli oldu. Kurallar gereği Fenerbahçe ve hakemler, kaldığı yerden oynanması kararı alınan derbi için Beşiktaş takımı gelmese bile maç saatinde stadyumda olmak zorunda.



Fenerbahçe ve maçın hakem kadrosu maç saatinde sahaya çıkacaklar. Beşiktaş'ın zemine gelmemesi durumunda hakem son düdüğünü çalacak ve sarı-lacivertliler 3-0 hükmen galip gelerek finale yükselen taraf olacak.