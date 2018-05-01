Fenerbahçe'den flaş Beşiktaş mesajı! – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    'den flaş mesajı!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den flaş <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> mesajı!

    yar final rövanşındaki - maçı yaşanan saha olayları nedeniyle tatil edilmişti. , maçın 57. dakikadan itibaren devam edeceğini açıklarken, cephesi maça çıkmayacağını açıklamıştı.

    Yaşanan olayların ardından 'den kupa maçı öncesinde dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-lacivertliler, 'ın çıkmayacağını açıkladığı maç için, " Maçı Hazırlıkları Başladı" diyerek siyah-beyazlılara "bekliyoruz" mesajı gönderdi.
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    'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, yarı final rövanş maçında ile Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

    Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 16.00'da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncularımız 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

    Profesyonel Futbol Takımımız, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek." ifadeleri kullandı.

    İŞTE MESAJIN PERDE ARKASI
    'nin bu haberi yayınlamasının arkasında yatan sebep belli oldu. Kurallar gereği Fenerbahçe ve hakemler, kaldığı yerden oynanması kararı alınan derbi için takımı gelmese bile maç saatinde stadyumda olmak zorunda.

    Fenerbahçe ve maçın hakem kadrosu maç saatinde sahaya çıkacaklar. Beşiktaş'ın zemine gelmemesi durumunda hakem son düdüğünü çalacak ve sarı-lacivertliler 3-0 hükmen galip gelerek finale yükselen taraf olacak.

    1. 30.4.2018 19:02
    2. Güncelleme: 1.5.2018 02:26
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