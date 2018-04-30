Volkan Demirel'den Tolga Zengin'e gönderme
OLAY ÇOK BAŞKA YERLERE GİDERDİ
Volkan, iki olay için "Aynı şey" değil dedi. Fenerbahçe Dergisi'nin mayıs sayısına röportaj veren 36 yaşındaki kaleci, "Ben, milli takım formasıyla sahaya çıkıyorum ve bana hakaret eden, milli takımı desteklemeye gelen insanlar. Ben bunu kaldıramam, kaldırırsam Tolga gibi tribüne giderim. Olay da başka yerlere gider.
3 MAYIS'TA KADIKÖY'DEYİZ
Beşiktaş'ın "Çıkmayacağız" dediği kupa derbisini oynamak istediklerini söyleyen Volkan, "Geçmişte bu tür olaylar başımıza geldiğinde, biz Fenerbahçe formasıyla sahadaki yerimizi aldık. Beşiktaş'tan da bunu beklerdik. Biz 3 Mayıs günü rakibimizi bekleyeceğiz. Sahada maçımızı yaparak final biletini almak isteriz" ifadelerini kullandı.
RAKİPLERİMİZİN İŞİ BİZDEN ZOR
Volkan Demirel, ligde de sonuna kadar şampiyonluk mücadelelerini sürdüreceklerini vurgularken, "Bizim daha iyi yapabileceğimiz şeyler var, bunu biliyoruz. Sonuna kadar şampiyonlukların, kupaların adayıyız. Rakiplerimiz zor maçlar oynayacak, bizimse biraz daha kolay diyebileceğimiz türden mücadelelerimiz olacak. Son dakikaya kadar bu işi götüreceğiz ve inşallah son dakikada da golü biz atarız" değerlendirmesinde bulundu.
MİÇOLUKTAN KAPTANLIĞA
Tam bir deniz tutkunu olan Volkan, bunun dedesinden geldiğini belirterek, "Dedem Haliç'te kayığıyla insanları taşırdı, ben de onun yanında miçoluk yapardım. Allah, sonrasında bize bu imkânları nasip etti. Şimdi de kullandığım, demir atıp marinaya yanaştığım bir teknem var ve onun kaptanlığını yapıyorum" dedi. Volkan, teknesiyle Adriyatik'i geçtiğini, Ege'de ise her adaya gittiğini anlattı.
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