Volkan Demirel'den Tolga Zengin'e gönderme

MİÇOLUKTAN KAPTANLIĞA

Tam bir deniz tutkunu olan Volkan, bunun dedesinden geldiğini belirterek, "Dedem Haliç'te kayığıyla insanları taşırdı, ben de onun yanında miçoluk yapardım. Allah, sonrasında bize bu imkânları nasip etti. Şimdi de kullandığım, demir atıp marinaya yanaştığım bir teknem var ve onun kaptanlığını yapıyorum" dedi. Volkan, teknesiyle Adriyatik'i geçtiğini, Ege'de ise her adaya gittiğini anlattı.