Bursa değil ‘derbi’ idmanı! – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    değil ‘derbi’ idmanı!

    <a href="/index/bursa?id=0ac6b8eb-a526-4543-8afa-b3355430871a" class="" rel="tag">Bursa</a> değil ‘derbi’ idmanı!
    , 'ın "çıkmayacağız" diye açıkladığı yarım kalan kupa derbisini oynanacakmış gibi düşünüp, hazırlıklarını da buna göre yapıyor. Sarı-lacivertli kulüp, dünkü idmanın haberini de internet sitesinden böyle aktardı. Haber, "Fenerbahçemiz, yarı final rövanş maçında ile Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı" şeklinde sunuldu. , ligde ise pazar günü 'de ile oynuyor.
    1. 1.5.2018
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