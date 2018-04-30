Atiba yine yoktu – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    yine yoktu

    Atiba yine yoktu
    Sakatlığı nedeniyle maçında kadroda yer alamayan , derbi maçta da takımını yalnız bıraktı. Kanadalı, hafta içindeki antrenmanlarda takımla yer almasına rağmen ağrıları nedeniyle karşılaşmasının kadrosunda tercih edilmedi.
    1. 30.4.2018
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