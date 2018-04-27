Medel sağ beke geçebilir! – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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HEPSİ
    27 Nisan 2018, Cuma
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    sağ beke geçebilir!

    <a href="/index/medel?id=1de67aec-c4a2-4434-804d-708cd629d90a" class="" rel="tag">Medel</a> sağ beke geçebilir!

    'in, G.Saray derbisine hazırlanırken Gary 'i sağ bekte denediği öğrenildi.

    'in, G.Saray derbisine hazırlanırken Gary 'i sağ bekte denediği öğrenildi. Son müsabakalarda sol bekte 'i, sağ bekte Adriano'yu kullanan Güneş, Caner'in sakatlanmasıyla 'e yeniden formayı vermişti. Ancak tecrübeli çalıştırıcının, derbide sağ bek bölgesinde Şilili yıldız 'i kullanabileceği bilgisi verildi.
    1. 27.4.2018
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