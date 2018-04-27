Beşiktaş'ta Fabri’ye güven tam – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    'ta ’ye güven tam

    Beşiktaş'ta Fabri’ye güven tam

    Bu sezon karşılaşmaların özellikle ilk yarılarında yaptığı kurtarışlarla 'ı ayakta tutan kaleci 'ye teknik heyet çok güveniyor.

    Bu sezon karşılaşmaların özellikle ilk yarılarında yaptığı kurtarışlarla 'ı ayakta tutan kaleci 'ye teknik heyet çok güveniyor. İspanyol file bekçisi bu pazar G.Saray ile oynanacak maçla 'deki 10. derbisine çıkacak. Başarılı kaleci, daha önce çıktığı 9 derbide; 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. G.Saray'a karşı 3 maça çıkan Fabri, 2 galibiyet ve 1 beraberlik gördü. Bu sezon ligin 25 golle en az gol yiyen kalecisi olan Fabri, zorlu derbide 'in en büyük kozlarından biri olacak.
    1. 27.4.2018
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