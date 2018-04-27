Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
“Karara tepkimizi göstermek adına sahip olduğumuz tek çözümü ortaya koyarak, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanması kararlaştırılan maça çıkmama kararı aldık”
BÜYÜK ŞAŞKINLIK
"Futbol ailesinin aklı selim davranması adına büyük fedakarlıklar yapan, her zaman iyiyi ve güzeli öne çıkarmaya çalışan, futbolun evrensel ilkesi 'Fair Play' (Adil Oyun) ile hareket eden, her zaman futbolun pozitif yanlarını öne çıkarmaya çalışan, bu konuda tüm dünyadan alkış alan, takdir toplayan ve en önemlisi her şeyin hukuk çerçevesi içinde yönetildiği inancına sahip olan Kulübümüz, dün Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilen kararı büyük şaşkınlık, üzüntü ve esefle öğrenmiş bulunmaktadır.
İSTİŞARE YAPILDI
Her zaman emeği, saygıyı ve alın terini ifade eden 115 yıllık tarihimiz ile Beşiktaşlılık duruşu sergileyerek camiamızın ileri gelenleriyle Divan Kurulu İstişare Toplantısıyla görüş alışverişi yaptıktan sonra gerçekleştirdiğimiz Yönetim Kurulu Toplantısı ile hukuka aykırı alınan bu karara tepkimizi göstermek adına sahip olduğumuz tek çözümü ortaya koyarak, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanması kararlaştırılan Fenerbahçe karşılaşmasına çıkmama kararı aldığımızı bildirmek isteriz.
SAĞDUYULU OLALIM
Bu kararımızın Büyük Beşiktaş taraftarının da sesini duyurması adına en vakur duruş olacağına inancımız sonsuzdur. 115 yıldır hep sahada olduk, hep sahada kazandık, berabere kaldık ya da kaybettik. Masada kaybeden olmayı kabul etmemek için 3 Mayıs 2018 Perşembe günü sahada olmayacağız. Beşiktaş ailesi olarak futbolun güzelliklerini yaşamaya ve yaşatmaya devam ederken taraftarımızdan beklentimiz her zamanki gibi sağduyulu ve duyarlı davranarak Beşiktaşımıza hiçbir faydası olmayan bu gerilimin devam etmesine izin vermemesi, takımımızın arka arkaya üçüncü şampiyonluğuna inanması ve takımımızı destekleyip, kenetlenmesidir."
ZAMANLAMA YANLIŞ
Beşiktaş yönetiminin vermiş olduğu karar, zamanlama olarak hatalı. Açıkçası ben olsam bu kararı pazartesi gününe bırakırdım. Çünkü Beşiktaş'ın önünde bir derbi var ve futbolcuların kafasının rahat olması lazım. Sadece zamanlama olarak yanlış olduğunu düşünüyorum. Ama bu karara saygı duyulması gerek. Beşiktaş camiasının akil insanları gündüz bir araya gelmiş, bu yönde bir fikir beyan etmiştir. Bunun sonucunda da yönetim toplanarak camianın sesine kulak veren bir açıklama yapmıştır. Bu kararı bir kişi ya da kişiler alsaydı farklı konuşabilirdim ama divan kurulu toplantısı yapıldı ve yaklaşık bin kişi katıldı. Bir camia kararıdır. Saygı duyulması gerekir.
- 27.4.2018
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Gençlerin gözü A takıma döndü
Toplam 1
Yorum
üstad takıma monta edilecek 2 kişi var 10 yıldır izliyorum özkan hocam bilir. çünkü obir futbol dehasıdır. savaş çakır diğeri ise u 21 den
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Fatih Terim, Beşiktaş'ı Rodrigues ile devirecek
Toplam 2
Yorum
ismiMİZ Fırat Aydunus
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 30
Yorum
yaso tarotor senin ekmegini fazla kaçırmışlar olamışsın
Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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