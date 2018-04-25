Devlet Bahçeli'den derbi paylaşımı – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    'den derbi paylaşımı

    <a href="/index/devlet_bahceli_haber_etiketleri?id=0172042e-9f30-46c7-bf63-469a0b6dd8e3" class="" rel="tag">Devlet Bahçeli</a>'den derbi paylaşımı

    MHP Genel Başkanı , Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan olaylı - derbisi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu

    MHP lideri tatil edilen - derbisiyle ilgili açıklamalar yaptı.

    İşte 'nin paylaşımı:

    "İnanıyorum ki, Türkiye Futbol Federasyonu; - futbol müsabakasını kaldığı yerden devam ettirip sahalara fitne yaymaya, bu yolla toplumsal huzur ve dayanışma ruhunu bozmaya azmetmiş mihrakların hesabını bozacak, alçak planlarını başlarına geçirecektir. Düşman emeller,her yerde sorun çıkarmak için uğraşıyorlar.İki güzide futbol kulübümüz olan ve 'ın müsabakasını bile siyasallaştırıp karıştırmaya cüret ve cesaret ettiler.Netice olarak,çıkan/çıkartılan hadiseler sonucunda mezkur karşılaşmayı yarım bıraktırdılar."

    1. 24.4.2018 22:13
    2. Güncelleme: 25.4.2018 02:05
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