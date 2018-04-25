Beşiktaş, devam edeceği açıklanan derbi maça çıkacak! İşte nedeni...
Beşiktaş Yönetim Kurulu, Başkan Fikret Orman liderliğinde TFF'nin Fenerbahçe derbisi kararını görüşmek üzere toplandı. Siyah-beyazlıların Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği karara uyması ve Tahkim Kurulu'na gitmesi beklenmiyor...
Beşiktaş'ta yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Fenerbahçe derbisi ile ilgili kararını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. TFF'nin resmi açıklamasını bekleyen yönetimin, çıkacak karara göre yarın yapılacak Divan Kurulu İstişare Toplantısı'nda alınabilecek seçenekleri masaya yatırdığı öğrenildi.
MAÇA ÇIKMAMA KARARI ALIRLARSA NE OLACAK?
Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun olaylı derbiye seyircisiz olarak kaldığı yerden devam edileceğini açıklamasının ardından 'Maça çıkmama' kararı alırsa "Hükmen mağlup" olabilir. Bunun dışında Beşiktaş'ın aksi bir karar alması halinde ise "Gelecek sezon Türkiye Kupası'na katılamama" ve "Türkiye Kupası'nda bu sezon elde edilen gelirlerin geri alınması" cezalarıyla karşı karşıya kalabilir.
Siyah-beyazlıların böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak adına TFF'nin kararı doğrultusunda hareket edeceği bekleniyor.
İşte TFF'nin konuyla ilgili yönetmeliği
- 25.4.2018 15:43
- Güncelleme: 25.4.2018 15:58
- TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı
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Profesyonel futbolcudan "sahte sözleşme" iddiası
Toplam 1
Yorum
anl hataysporun en az 10 puanının sılınmesı gerekıyor.Sampıyon Afyonspor
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Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili merakla beklenen karar için gözler TFF'de
Toplam 1
Yorum
ahmet ozan kakkuş çok kötü bir maçtu
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"Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 57. dakikadan devam edecek"
Toplam 8
Yorum
Engin En doğrusu 3-0 Beşiktaş'ın lehine karar alınması.Stad güvenliğini FB sağlayamadı....
Beşiktaş, devam edeceği açıklanan derbi maça çıkacak! İşte nedeni... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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