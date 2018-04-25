Beşiktaş, devam edeceği açıklanan derbi maça çıkacak! İşte nedeni... – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    , devam edeceği açıklanan derbi maça çıkacak! İşte nedeni...

    Beşiktaş, devam edeceği açıklanan derbi maça çıkacak! İşte nedeni...

    Yönetim Kurulu, Başkan Fikret Orman liderliğinde 'nin derbisi kararını görüşmek üzere toplandı. Siyah-beyazlıların 'nun verdiği karara uyması ve 'na gitmesi beklenmiyor...

    'ta yönetim, 'nun () derbisi ile ilgili kararını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. TFF'nin resmi açıklamasını bekleyen yönetimin, çıkacak karara göre yarın yapılacak Divan Kurulu İstişare Toplantısı'nda alınabilecek seçenekleri masaya yatırdığı öğrenildi.

    MAÇA ÇIKMAMA KARARI ALIRLARSA NE OLACAK?
    Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun olaylı derbiye seyircisiz olarak kaldığı yerden devam edileceğini açıklamasının ardından 'Maça çıkmama' kararı alırsa "Hükmen mağlup" olabilir. Bunun dışında Beşiktaş'ın aksi bir karar alması halinde ise "Gelecek sezon Türkiye Kupası'na katılamama" ve "Türkiye Kupası'nda bu sezon elde edilen gelirlerin geri alınması" cezalarıyla karşı karşıya kalabilir.

    Siyah-beyazlıların böyle bir durumla karşı karşıya kalmamak adına TFF'nin kararı doğrultusunda hareket edeceği bekleniyor.

    İşte TFF'nin konuyla ilgili yönetmeliği

    1. 25.4.2018 15:43
    2. Güncelleme: 25.4.2018 15:58
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