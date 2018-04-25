Beşiktaş, Braga'da oynayan yetenekli futbolcu Paulinho'yu gündemine aldı.
- 25.4.2018 07:25
- Güncelleme: 25.4.2018 08:48
-
Rıdvan Dilmen: Gazeteciliği bırak Fatih Altaylı
Toplam 7
Yorum
Warior Lion Galatasaraylı olarak Rıdvan hocaya katılıyorum ! cok dogru sozler etmıs kin ve nefret tohumları eken bırı Altaylı ! artık bıraksın YETER!
-
"Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 57. dakikadan devam edecek"
Toplam 1
Yorum
TUGAY HÜKMEN FENERBAHÇE GALİB SAYILMALI
-
Tümer Metin: "Kupayı Akhisar'a verin"
Toplam 11
Yorum
bjk Sana verelim.Şu adamlara verdiğiniz paraya yazık .Sokaktaki adam bundan daha iyi yorum yapar.Akhisar Avrupa'ya gitse ne yapacak?
Beşiktaş, Anderson Talisca'nın alternatifi olarak Braga'da oynayan Paulinho'yu belirledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.