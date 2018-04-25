Beşiktaş, Anderson Talisca'nın alternatifi olarak Braga'da oynayan Paulinho'yu belirledi – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    , Anderson 'nın alternatifi olarak Braga'da oynayan Paulinho'yu belirledi

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, Anderson <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a>'nın alternatifi olarak Braga'da oynayan Paulinho'yu belirledi

    Beşiktaş, Braga'da oynayan yetenekli futbolcu Paulinho'yu gündemine aldı.

    1. 25.4.2018 07:25
    2. Güncelleme: 25.4.2018 08:48
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