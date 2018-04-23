Mustafa Denizli: "Beşiktaş'ı sıkıntıya sokan isim Talisca" – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    : "'ı sıkıntıya sokan isim "

    <a href="/index/mustafa-denizli?id=50436310-e440-4afa-be61-6f28415d8c33" class="" rel="tag">Mustafa Denizli</a>: "<a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ı sıkıntıya sokan isim <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a>"

    , 'ın son durumu ve bir oyuncuyla ilgili çok tartışılacak açıklamalarda bulundu. İşte Denizli'nin sözler...

    , 'ın son durumu ve bir oyuncuyla ilgili çok tartışılacak açıklamalarda bulundu. İşte Denizli'nin sözler...

    'ın ilk defa zorlandığı ve bloklarında eksik kaldığı bir maç oldu. ortada kalırken , Oğuzhan'ın; 'in arkasında kaldığı bir maç oldu. Kanatlardan; Quaresma ve Gökhan'ın hücumları, Adriano ve Caner'in hücumlarından daha etkili oluyor. Kısacası haftaya derbisi var ve Beşiktaş'ın bu görüntüsü makul değil.

    Beşiktaş'ta tempo arttıkça, Malatyaspor'un temposu düştü.
    Beşiktaş'ın çok iyi futbolundan bahsetmiyoruz. Bu akşam oldukça zorlanarak kazandılar. 'nın golü klasikleşen bir gol olurken; bugün Beşiktaş'ın, Malatyaspor karşısında zorlanacağını beklemiyordum.

    Beşiktaş'ın en devamlı oyuncusu Atiba. 'in öne doğru topu taşıyacak usta bir zekası var. Sahada ve tribünde tempo yoksa demek ki bir sıkıntı var. Tribünler devereye girince tempo artıyor ve Beşiktaş'a itici bir güç oluyor. Bu elektrik, farklı bir elektrik. Bugünkü galibiyetin bir tarafına, taraftar grubunu koymak gerekir.

    Maçta iki dakikada bir orta geliyodu içeriye . Babel ve Talisca takımın bu seneki gol ayakları oldu. Talisca'nın düştüğü maçlar oldu ama çok yetenekli bir oyuncu olduğunu belirtmem gerekir. Böyle bir oyuncuyu hocası her zaman görev verir. Dolasıyla, 'de ikinci bir Talisca yok.

    Talisca'nın ortaya koyduğu bu performans, maddi olarak değerini katlamaya başlıyor. Bu yüzden Beşiktaş için böyle bir sıkıntıya yol açabiliyor. Beşiktaş'ı sıkıntıya sokan oyuncu o. 'nın Talisca gibi bir oyuncusu yok.

    1. 23.4.2018 12:52
    2. Güncelleme: 23.4.2018 12:57
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