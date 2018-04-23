Gol atmayı kafaya koymuş – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Gol atmayı kafaya koymuş

    Gol atmayı kafaya koymuş

    Brezilyalı futbolcu artık alıştığımız kafa gollerinden birini de ’ya attı. Ligde toplam 13 gole ulaşan sambacı bunların 7’sini kafayla kaydetti

    'ın yıldız ismi Anderson dün gece yine aynı senaryoyu sahneye koydu... Sahada basmadık yer bırakmayan, mücadeleden bıkmayan Brezilyalı futbolcu, skor 1-1'ken attığı kafa golüyle 2-1 üstünlüğe getiren isim oldu. Bu sezon 'in en çok kafa şutu atan ve kafa golü kaydeden oyuncusu olan siyah-beyazlı futbolcu, rekorunu yeniledi. Ligde 13 gole ulaşan Talisca bunların tam 7'sini kafayla buldu. Bir başka ilginç istatistik ise 'ın bu sezon takım olarak attığı toplam kafa golü sayısının 7 olması... 24 yaşındaki futbolcu ayrıca siyah-beyazlı formayla çıktığı 43 maçtaki toplam gol sayısını da 19'a yükselterek kariyer rekorunu geliştirdi.

    Galibiyeti hak ettik
    Yıldız oyuncu maç sonrası yaptığı açıklamada "Çok önemli bir 3 puan aldık. Maçın başından sonuna kadar performansımızla galibiyeti hak ettik. Mücadeleyi son haftaya kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

    1. 23.4.2018
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