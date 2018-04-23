Gol atmayı kafaya koymuş
Brezilyalı futbolcu artık alıştığımız kafa gollerinden birini de Malatya’ya attı. Ligde toplam 13 gole ulaşan sambacı bunların 7’sini kafayla kaydetti
Beşiktaş'ın yıldız ismi Anderson Talisca dün gece yine aynı senaryoyu sahneye koydu... Sahada basmadık yer bırakmayan, mücadeleden bıkmayan Brezilyalı futbolcu, skor 1-1'ken attığı kafa golüyle Kartal 2-1 üstünlüğe getiren isim oldu. Bu sezon Süper Lig'in en çok kafa şutu atan ve kafa golü kaydeden oyuncusu olan siyah-beyazlı futbolcu, rekorunu yeniledi. Ligde 13 gole ulaşan Talisca bunların tam 7'sini kafayla buldu. Bir başka ilginç istatistik ise Galatasaray'ın bu sezon takım olarak attığı toplam kafa golü sayısının 7 olması... 24 yaşındaki futbolcu ayrıca siyah-beyazlı formayla çıktığı 43 maçtaki toplam gol sayısını da 19'a yükselterek kariyer rekorunu geliştirdi.
Galibiyeti hak ettik
Yıldız oyuncu maç sonrası yaptığı açıklamada "Çok önemli bir 3 puan aldık. Maçın başından sonuna kadar performansımızla galibiyeti hak ettik. Mücadeleyi son haftaya kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.
- 23.4.2018
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
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Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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