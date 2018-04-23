Gol atmayı kafaya koymuş

Beşiktaş'ın yıldız ismi Anderson Talisca dün gece yine aynı senaryoyu sahneye koydu... Sahada basmadık yer bırakmayan, mücadeleden bıkmayan Brezilyalı futbolcu, skor 1-1'ken attığı kafa golüyle Kartal 2-1 üstünlüğe getiren isim oldu. Bu sezon Süper Lig'in en çok kafa şutu atan ve kafa golü kaydeden oyuncusu olan siyah-beyazlı futbolcu, rekorunu yeniledi. Ligde 13 gole ulaşan Talisca bunların tam 7'sini kafayla buldu. Bir başka ilginç istatistik ise Galatasaray'ın bu sezon takım olarak attığı toplam kafa golü sayısının 7 olması... 24 yaşındaki futbolcu ayrıca siyah-beyazlı formayla çıktığı 43 maçtaki toplam gol sayısını da 19'a yükselterek kariyer rekorunu geliştirdi.

Galibiyeti hak ettik

Yıldız oyuncu maç sonrası yaptığı açıklamada "Çok önemli bir 3 puan aldık. Maçın başından sonuna kadar performansımızla galibiyeti hak ettik. Mücadeleyi son haftaya kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.