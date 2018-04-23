Fikret Orman: "Biz ‘Efendi Beşiktaş’ız" – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    : "Biz ‘Efendi ’ız"

    Fikret Orman: "Biz ‘Efendi Beşiktaş’ız"

    Başkanı , maç öncesi 'de açıklamalarda bulundu.

    Başkanı , maç öncesi 'de açıklamalarda bulundu. Orman, "Lig yarışı çok kızıştı. Puan farkları çok az. Bunun kötü taraflarını değil iyi yanlarını ortaya çıkarmalıyız. Biz 'Efendi Beşiktaş'ız. Hiçbir provokasyona gelmeden takımımızı desteklemeliyiz. Beşiktaş'ı iyi temsil etmeliyiz. Şampiyon olacağız. Yönetimler gelip geçer. İnsanları birbirine düşürmek doğru değil. 'Cumhurbaşkanımız da Beşiktaş mağdur oldu' dedi. Perşembe günü 'nu olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldık" dedi.
    1. 23.4.2018
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