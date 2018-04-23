Beşiktaş'ta Caner Erkin sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Caner Erkin, maçın ikinci yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemedi.

Karşılaşmanın 51. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir anda kendini yere bırakan ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında oyuna devam eden Caner Erkin, bu müdahaleden sonra sadece 2 dakika sahada kaldı. 53. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen tecrübeli futbolcu yerini Gökhan Gönül'e bıraktı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Caner Erkin'in yapılan ortopedik muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucu; sağ diz iç yan bağ ( Grade 2 ) yırtığı tespit edildi. Caner Erkin, özel dizlik ile tedavi edilecektir."