Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu olağanüstü toplanacak
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu, 26 Nisan Perşembe günü olağanüstü toplanacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı'nın 26 Nisan Perşembe günü Vodafone Park'ta yapılacağı belirtildi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, daha önce yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yaptıkları ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen rövanş maçı sonrası görüş alışverişinde bulunmak için divan kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdıklarını kaydetmişti.
- 23.4.2018 18:41
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Liverpool'un Beşiktaş galibiyeti tişört oldu
Toplam 1
Yorum
Liverpoolfan İnternetten hemen sipariş ediyorum çok beğendim :)
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Galatasaray'dan Sinan Gümüş'e 4 yıllık imza teklifi
Toplam 2
Yorum
öğretici ligin sonuna kadar gollerine devam ederse şampiyonluğu getirirse imzalayın, şimdi değil ! zammı alan yataşspora geçiyor !
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Toplam 1
Yorum
Sabo Bana göre oynamasa daha iyi hiçbir faydası yok zarardan başka seneye yollanmalı
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu olağanüstü toplanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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