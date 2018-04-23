Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu olağanüstü toplanacak – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Beşiktaş Kulübü olağanüstü toplanacak

    Beşiktaş Kulübü <a href="/index/divan-kurulu?id=07f79e35-8ef1-4014-b105-c0a8c8926c3a" class="" rel="tag">Divan Kurulu</a> olağanüstü toplanacak

    Beşiktaş Kulübü , 26 Nisan Perşembe günü olağanüstü toplanacak.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Olağanüstü İstişare Toplantısı'nın 26 Nisan Perşembe günü Vodafone Park'ta yapılacağı belirtildi.

    Beşiktaş Kulübü Başkanı , daha önce yaptığı açıklamada, yarı finalinde Fenerbahçe ile yaptıkları ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen rövanş maçı sonrası görüş alışverişinde bulunmak için divan kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdıklarını kaydetmişti.

    1. 23.4.2018 18:41
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