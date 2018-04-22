İşte Şenol Güneş'in isyan ettiği o pozisyon!
Spor Toto Süper Ligi'nin 30. haftasında oynanan Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçında Quaresma'ya yapılan hareketin kırmızı kart olup olmadığı çok konuşuldu.
ŞENOL GÜNEŞ NE DEDİ?
"Erol Bulut'u izlerken üzüldüm. Takımını beğendiğim için söyledim. Eğer bize kaybetmediklerini söylerken hakem ise çok özür dilerim. Yine bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Halis Özkahya, Ankara'da Gençlerbirliği maçındakinden kötüsü burada yapıldı, kırmızı çıkmadı.."
8. HAFTA - RYAN BABEL'İN POZİSYONU
30. HAFTA - QUARESMA'NIN POZİSYONU
- 22.4.2018 22:58
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
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Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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Fernando Muslera, Galatasaray'ı Alanya'da ipten aldı
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
İşte Şenol Güneş'in isyan ettiği o pozisyon! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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