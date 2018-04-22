İşte Şenol Güneş'in isyan ettiği o pozisyon! – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    İşte 'in isyan ettiği o pozisyon!

    İşte Şenol Güneş'in isyan ettiği o pozisyon!

    'nin 30. haftasında oynanan - maçında Quaresma'ya yapılan hareketin kırmızı kart olup olmadığı çok konuşuldu.

    'nin 30. haftasında oynanan - maçında Quaresma'ya yapılan hareketin kırmızı kart olup olmadığı çok konuşuldu. Söz konusu pozisyon, ligin 8. haftasında oynanan maçında Babel'in kırmızı kart gördüğü pozisyonla çok benzer. O pozisyonda , Babel'e kırmızı kart çıkararak Beşiktaş'ı 10 kişi bırakmıştı. Özkahya, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçında ise benzer pozisyonu sarı kartla cezalandırdı. Maç sonrası de Babel'in pozisyonuna atıfta bulunarak hakemi eleştirdi.

    ŞENOL GÜNEŞ NE DEDİ?
    "Erol Bulut'u izlerken üzüldüm. Takımını beğendiğim için söyledim. Eğer bize kaybetmediklerini söylerken hakem ise çok özür dilerim. Yine bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Halis Özkahya, Ankara'da Gençlerbirliği maçındakinden kötüsü burada yapıldı, kırmızı çıkmadı.."

    8. HAFTA - RYAN BABEL'İN POZİSYONU



    30. HAFTA - QUARESMA'NIN POZİSYONU


    1. 22.4.2018 22:58
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