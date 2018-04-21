PFDK’ya sevk edildiler – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    ’ya sevk edildiler

    PFDK’ya sevk edildiler

    Çıkan olaylar nedeniyle yarım kalan derbinin ardından hem , hem , hem de kırmızı kart gören siyah-beyazlı oyuncu 'ya sevk edildi.

    Çıkan olaylar nedeniyle yarım kalan derbinin ardından hem , hem , hem de kırmızı kart gören siyah-beyazlı oyuncu 'ya sevk edildi. PFDK'nın önümüzdeki günlerde yapacağı toplantının ardından iki dev kulübe ve Portekizli savunma oyuncusuna vereceği cezalar belirlenecek.
    1. 21.4.2018
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