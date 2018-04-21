Gümüşdağ: 2024 öncesi kabul edilemez görüntüler – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    Gümüşdağ: 2024 öncesi kabul edilemez görüntüler

    Gümüşdağ: 2024 öncesi kabul edilemez görüntüler

    Başkanı Gümüşdağ, ‘birlik ve beraberlik’ mesajı verdi

    Medipol Kulübü Başkanı , - maçındaki olayları değerlendirdi. Gümüşdağ "Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'ye geçmiş olsun diyorum. 'e de geçmiş olsun diyorum. Olaylara dahil olanlar en ağır şekilde cezalandırılmalı. 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde bu yaşananlar kabul edilemez" dedi. Gümüşdağ, Alman basınının olayı manşetlere taşıdığını belirtip "Zaman birlik, beraberlik zamanıdır" ifadesini kullandı.
    1. 21.4.2018
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