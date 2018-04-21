Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. 4 takımın şampiyonluk yarışı verdiği Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın startı dün akşam Medipol Başakşehir-Kayserispor maçı ile verildi. Kayserispor'u 3-1 ile geçen M.Başakşehir puanını 62 yaptı ve maç fazlası ile liderliğe yükseldi. Başakşehir'in galibiyetinin ardından 3'üncü sıraya gerileyen Beşiktaş ise yarın 22 Nisan Pazar akşamı sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve Halis Özkahya tarafından yönetilecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Hakan Yemişken yaparken, 4. hakem Barış Şimşek olacak. Mücadele BeIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı takibi fotomac.com.tr'de...



Puan kaybına en ufak bir şekilde tahammülü olmayan Beşiktaş'ın, yarın akşam için tek planı Malatyaspor'u yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak ve önümüzdeki hafta Galatasaray deplasmanına hem kayıpsız hem de yüksek moralle gitmek.



ŞENOL GÜNEŞ'E BÜYÜK SEVGİ GÖSTERİSİ YAPILACAK

Siyah Beyazlı taraftarlar saha olayları yüzünden yarıda kalan Fenerbahçe derbisinde yaralanan ve o geceyi hastanede geçiren Şenol Güneş'e özel sevgi gösterisinde bulunacak.



Fenerbahçe ile oynanan kupa derbisinin 57. dakikasında kafasına isabet eden yabancı cisim sonrası yere yığılan Şenol Güneş, stadı ambulans ile terk etmiş ve kafasına yapılan müdahalenin ardından geceyi hastanede geçirmişti. Dün sabah taburcu olduktan sonra evinde dinlenmeye geçen Güneş, Siyah Beyazlıların bu akşam saat 18:00'de yapacağı antrenmana katılacak ve yarın da takımın başında olacak. Beşiktaşlı taraftarların son iki sezonun şampiyonu olan teknik direktörlerine, hazırladıkları özel pankartların yanı sıra alkışlar ve yoğun tezahüratlarla destek vereceği öğrenildi.



PEPE YOK, STOPERDE KİM OYNAYACAK?

Teknik direktör Şenol Güneş, geçen hafta kazanan kadroyu Evkur Yeni Malatyaspor maçında da sahaya sürmeyi düşünüyordu.

Ancak yarıda kalan Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Pepe'nin cezalı olması Şenol Güneş'in saha içi yerleşiminde yeni kararlar almasına sebep olacak. Son iki maçta orta sahada oynattığı ve performansından son derece memnun olduğu Medel'i yeniden stopere çekmesi beklenen Güneş'in orta ikilide Atiba ve Oğuzhan'a şans tanıması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın buradaki 2. seçeneği ise Hırvat stoper Vida'yı Tosic'in partneri yaparak Medel'i yine orta sahada değerlendirmek olacak.



Medel - Vida seçenekleri haricinde geri kalan kadroyu değiştirmeyi düşünmeyen Güneş'in, Evkur Yeni Malatyaspor karşısına süreceği onbirin Fabricio-Adriano- Medel -Tosic-Caner-Atiba-Oğuzhan-Quaresma-Talisca -Babel ve Negredo şeklinde olması bekleniyor.



İÇ SAHADA YENİLMEZ ARMADA

Malatya engelini kayıpsız geçmek isteyen Beşiktaş, karşılaşmayı iç sahada oynayacağı için oldukça avantajlı.

Vodafone Park Stadı açıldığından bu yana ligde 34 iç saha maçında mağlubiyet almayan Siyah Beyazlılar, Malatya'yı da yenerse seriyi 35'e çıkartacak. Vodafone Park'ta oynadığı 34 karşılaşmanın 27'sini galibiyetle kapatan Beşiktaş, 7 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. İç sahada 34 maçta 88 gol ile maç başına 2.58'lik ortalama yakalayan Şenol Güneş'in öğrencileri, kalesinde sadece 25 gol gördü ve maç başına gol yeme oranı 0.78 oldu. Beşiktaş'ın toplam iç saha yenilmezlik serisi ise 41 maç.



YENERSE BU SEZON İLK KEZ DÖRTTE DÖRT YAPACAK

Bu sezon seri galibiyet yakalama konusunda bir hayli sıkıntılı olan Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'u yenmesi halinde ilk kez 4 maçlık bir galibiyet serisi yakalayacak.



3, 4 ve 5. haftalarda Bursaspor, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor'u yenen Siyah Beyazlılar, 6. haftada Fenerbahçe'ye mağlup oldu. 4 maçlık seri galibiyet yakalama şansını 26. haftada yine kullanamayan Beşiktaş, sırasıyla Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği'ni yendikten sonra bu kez Medipol Başakşehir'e kaybetti. Başakşehir mağlubiyetinin ardından Aytemiz Alanyaspor, Göztepe ve Teleset Mobilya Akhisarspor'u yenen Kara Kartallar, Malatya maçı ile bir kez daha 4 maçlık seri galibiyet yakalamanın eşiğine geldi.



4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor karşısına sarı kart ceza sınırında 4 isimle çıkacak.

Tosic, Caner ve Quaresma'ya Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sarı kart gören Negredo'nun da eklenmesiyle ceza sınırına gelen futbolcu sayısı 4 oldu. Bu dört isim yarın akşam sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray derbisinde görev alamayacak. Malatya maçının kazanılması halinde Galatasaray deplasmanı sezonun en önemli maçlarından biri olacağı için, Şenol Güneş dört futbolcuyu uyarıp sakin kalmalarını ve saha içi gerginliklerinden uzak durmalarını isteyecek.



MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Fabricio- Adriano, Medel, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma,Talisca, Babel, Negredo

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç- Cissokho, Mina, Sadık, İssam, Murat, Azubuike, Aytaç, Pereira, Adem, Khalid