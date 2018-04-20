UEFA’dan Adriano sürprizi – Fotomaç – 20 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’dan Adriano sürprizi

    UEFA’dan Adriano sürprizi

    Avrupa Ligi'nin resmi Twitter hesabı, hazırladığı ankette 'ın Brezilyalı sol beki Adriano'ya da yer verdi.

    Avrupa Ligi'nin resmi Twitter hesabı, hazırladığı ankette 'ın Brezilyalı sol beki Adriano'ya da yer verdi. Elde ettiği 5 şampiyonlukla kupayı en çok kazanan takım konumunda bulunan Sevilla'nın geçmişteki şampiyonluk anlarından bir kolaj yapan UEFA, "Sizce 'nı kazanan en iyi Sevillalı futbolcu kimdir?" diye sordu. Seçenekler arasında Rakitic, ve Reyes ile Adriano da yer aldı.

    'GERİ DÖNEBİLİRİM'
    Adriano, brezilyalı basınına flaş açıklamalar yaptı. Sambacı, iyi bir teklif gelmesi halinde kariyerine ülkesinde devam edebileceğini söyledi. "Artık gerçekten geri dönmeyi düşünüyorum" diyen sol bek, "Beşiktaş'a tercihim ise kariyerim açısından önemli bir karardı" ifadesini kullandı.
    1. 20.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    UEFA’dan Adriano sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN