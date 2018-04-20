UEFA’dan Adriano sürprizi
UEFA Avrupa Ligi'nin resmi Twitter hesabı, hazırladığı ankette Beşiktaş'ın Brezilyalı sol beki Adriano'ya da yer verdi.
'GERİ DÖNEBİLİRİM'
Adriano, brezilyalı basınına flaş açıklamalar yaptı. Sambacı, iyi bir teklif gelmesi halinde kariyerine ülkesinde devam edebileceğini söyledi. "Artık gerçekten geri dönmeyi düşünüyorum" diyen sol bek, "Beşiktaş'a tercihim ise kariyerim açısından önemli bir karardı" ifadesini kullandı.
- 20.4.2018
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Taraftar Fenerbahçe küme düşürülmelidir.
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Egeli FB li yapanlardan biri yakalanmis bu zatin cevresine ve baglantilarini iyi arastirin bakalim asil yaptiran kimlermis belli olur sakin mechul olmas
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Başsavcılık soruşturma başlattı!
Toplam 3
Yorum
Ali Can Soruşturmaya tribüne saldıran PROVAKATÖR TOLGA'dan başlansın.
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