Fikret Orman adına Azerbaycan'da futbol turnuvası – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    adına 'da turnuvası

    Fikret Orman adına Azerbaycan'da futbol turnuvası

    Beşiktaş Kulübü Başkanı adına, 'da turnuvası düzenleniyor.

    , Beşiktaşlılar Derneği tarafından organize edilen turnuvanın açılışını yapmak için yarın sabah Bakü'ye gidecek. Orman, 1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya ile birlikte Bakü Tenis Akademisi Salonu'nda saat 13:30'da başlayacak etkinlikte Azerbaycan'da yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar ile de bir araya gelecek ve onlarla sohbet edecek.

    Akşam saatlerinde 'a dönecek olan Fikret Orman, pazar günü oynanacak Evkur Yeni Maltyaspor maçını statta takip edecek.

    1. 20.4.2018 15:13
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