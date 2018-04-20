Fikret Orman adına Azerbaycan'da futbol turnuvası
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman adına, Azerbaycan'da futbol turnuvası düzenleniyor.
Fikret Orman, Azerbaycan Beşiktaşlılar Derneği tarafından organize edilen turnuvanın açılışını yapmak için yarın sabah Bakü'ye gidecek. Orman, 1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Sarıkaya ile birlikte Bakü Tenis Akademisi Salonu'nda saat 13:30'da başlayacak etkinlikte Azerbaycan'da yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar ile de bir araya gelecek ve onlarla sohbet edecek.
Akşam saatlerinde İstanbul'a dönecek olan Fikret Orman, pazar günü oynanacak Evkur Yeni Maltyaspor maçını statta takip edecek.
- 20.4.2018 15:13
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Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne tepki
Toplam 4
Yorum
Kafkas Merak ettim nasıl bir açıklama bekliyorlardı. Fenerbahçeye seyircisi kumpas kurdu Şenolda yapılanları haketti demelerinimi bekliyorlardı?
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Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne tepki
Toplam 4
Yorum
ged 61 ey bjk,gs,trabzon,bursa,kayseri,malatya ve diğer takım taraftarı, FB forması giyip bjk lilere attığınız şeylerden dolayı sizleri kınıyoruz.
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Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği'ne tepki
Toplam 4
Yorum
anl hem dovduler hem magdur oldular ne guzel
Fikret Orman adına Azerbaycan'da futbol turnuvası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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