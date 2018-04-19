Şenol Güneş'in Kadıköy kabusu – Fotomaç – 19 Nisan 2018
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    19 Nisan 2018, Perşembe
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    'in kabusu

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'in <a href="/index/kadikoy?id=9155a24d-f255-44c7-a3c4-7926ff2ea735" class="" rel="tag">Kadıköy</a> kabusu

    Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş 2-2'nin rövanşında Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

    1. 18.4.2018 14:52
    2. Güncelleme: 19.4.2018 02:12
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