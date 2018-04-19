Şenol Güneş'in Kadıköy kabusu
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş 2-2'nin rövanşında Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.
- 18.4.2018 14:52
- Güncelleme: 19.4.2018 02:12
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Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
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nurron yakışıklılığın yeter RONALDOM
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Arsene Wenger, Trabzonspor'un genç ismi Yusuf Yazıcı'yı izledi
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acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
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nurron haklısın sende bendensin kardeş
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