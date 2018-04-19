İşte Şenol Güneş'in kafasındaki yaranın en net görüntüsü!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına isabet eden yabancı maddelerden sonra kafasının yarılmasının ardından sosyal medyada bazı provokatörlerin 'Başında kanama ve dikiş yok' şeklinde başlattığı algı operasyonu sonrasında gazeteci Ali Fuat Duatepe'nin paylaştığı görsel tartışmalara son noktayı koydu. İşte gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya koyan ve kanamanın en açık şekilde görüldüğü o fotoğraf...
Beşiktaş Kulübü, Acıbadem Hastanesi ve Adli Tıp'tan alınacak raporlar sonrası, sosyal medyada taraftarı manipüle eden ve doktor olduğunu söyleyen kişiler hakkında ceza ve tazminat davası açacaklarını açıkladı.
- 20.4.2018 01:11
- Güncelleme: 20.4.2018 01:28
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Toplam 1
Yorum
bjk advers Avrupanın diğer takımlarına yolladığınız çoğu futbolcu gittikleri takımlarda başarılı olup zirve yaparken bu işten anlamadığınızı farkndmsnz
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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi bilmeniz gerekenler
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Yorum
akigo kupa akhisarın kim gelirse gelsin
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi!
Toplam 1
Yorum
af yok orman dem ba ba yı çok arayacak...
İşte Şenol Güneş'in kafasındaki yaranın en net görüntüsü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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