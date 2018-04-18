Düğüm kolay çözülmez
Yönetici Ahmet Ürkmezgil, haftaya oynanacak Galatasaray derbisinin şampiyonluk düğümünü çözmeyeceğini söyledi
TRT Spor'a konuşan siyah-beyazlı yönetici, şampiyonluk konusunda da önemli mesajlar verdi. Süper Lig'de önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray- Beşiktaş maçını kazanan tarafın büyük bir avantaj elde edeceğini belirten Ürkmezgil, "Ama bu maçın sonucunun şampiyonluk düğümünün çözüleceğini düşünmüyorum" dedi.
Tecrübeli yönetici, F.Bahçe'nin de bu yarışın içinde olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: "Bu kadar keyifli bir lig hiç izlemedim. Düşme hattı da şampiyonluk yarışı da müthiş gidiyor. Bugün geldiğimiz noktada şampiyon olduğumuz için, stadımız yapıldığı için 'Beşiktaş şampiyon olmasın' izlenimi var diğer kulüplerde. Beşiktaş şampiyon olamazsa İstanbulspor (Başakşehir) şampiyon olsun."
- 18 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 23:26
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murat karakartal. haklı çıktın :) daha beter olduk
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austin alınabilir ama smpyonlar ligi olursa inş.ilk 11 e net daha ii bir stoper şart.çok dağınık oynuyo,maiconda ağır geriye kaçarak çok oynuyo
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