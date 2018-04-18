Düğüm kolay çözülmez – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    Düğüm kolay çözülmez

    Düğüm kolay çözülmez

    Yönetici , haftaya oynanacak derbisinin şampiyonluk düğümünü çözmeyeceğini söyledi

    Beşiktaşlı yönetici , Fenerbahçe ile yarı finalinde yarın akşam oynayacakları derbi maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

    TRT Spor'a konuşan siyah-beyazlı yönetici, şampiyonluk konusunda da önemli mesajlar verdi. 'de önümüzdeki hafta oynanacak - Beşiktaş maçını kazanan tarafın büyük bir avantaj elde edeceğini belirten Ürkmezgil, "Ama bu maçın sonucunun şampiyonluk düğümünün çözüleceğini düşünmüyorum" dedi.

    Tecrübeli yönetici, F.Bahçe'nin de bu yarışın içinde olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: "Bu kadar keyifli bir lig hiç izlemedim. Düşme hattı da şampiyonluk yarışı da müthiş gidiyor. Bugün geldiğimiz noktada şampiyon olduğumuz için, stadımız yapıldığı için 'Beşiktaş şampiyon olmasın' izlenimi var diğer kulüplerde. Beşiktaş şampiyon olamazsa İstanbulspor (Başakşehir) şampiyon olsun."
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:26
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