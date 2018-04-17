Q7’den duygusal paylaşım
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından siyah beyazlı formayla olan fotoğraflarından oluşan bir kolaj yayınladı. Beşiktaş'ta 7 numaralı formayı giyen Quaresma, yaptığı paylaşımla bir kez daha siyah beyazlı taraftarların sevgisini kazandı. Portekizli oyuncu, yaptığı paylaşımda "Formalar yıldan yıla değişebilir ancak bu kulüp ve taraftarlar için bu duygular asla değişmeyecek" ifadelerini kullandı.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 23:35
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin tamam diyelimki gs da oynamasını istemeyen taraftar var ki bunlar ne emektar oyunculara salladılar yediler.bırakalımda başka tkmda oynasınl
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin arda için söylüyorum ayıp ayıp bu adam kanıyla canıyla gs lı emek verdi yüreğini verdi bu tkma özbek almadı adam neyapsın futbolumu bıraksı
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
celal hadı bakalım adına yarasır sekılde bır derbı olsun en az 3 er kırmızı kart olsun
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