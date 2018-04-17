Q7’den duygusal paylaşım

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından siyah beyazlı formayla olan fotoğraflarından oluşan bir kolaj yayınladı. Beşiktaş'ta 7 numaralı formayı giyen Quaresma, yaptığı paylaşımla bir kez daha siyah beyazlı taraftarların sevgisini kazandı. Portekizli oyuncu, yaptığı paylaşımda "Formalar yıldan yıla değişebilir ancak bu kulüp ve taraftarlar için bu duygular asla değişmeyecek" ifadelerini kullandı.