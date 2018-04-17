Beşiktaş'ta Cyle Larin sürprizi!

Beşiktaş, kupa derbisinin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Oldukça neşeli geçen antrenmana sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Vagner Love katılmadı. Şenol Güneş antrenmanın sonunda Cyle Larin ile özel olarak ilgilendi. Larin'e yarım saat şut çalıştıran Güneş'in Fenerbahçe maçında Kanadalı yıldıza görev verebileceği öğrenildi.