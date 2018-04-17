19 Nisan Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenebahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Şenol Güneş dün yapılan antrenman sonrasında Cyle Larin'le özel olarak ilgilendi. Ddeneyimli çalıştırıcının Larin'e Fenerbahçe karşısında görev verebileceği öğrenildi.
Beşiktaş, kupa derbisinin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Oldukça neşeli geçen antrenmana sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Vagner Love katılmadı. Şenol Güneş antrenmanın sonunda Cyle Larin ile özel olarak ilgilendi. Larin'e yarım saat şut çalıştıran Güneş'in Fenerbahçe maçında Kanadalı yıldıza görev verebileceği öğrenildi.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 08:50
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Obra, play-off öncesi temkinli
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Bu adamı önümüzdeki yıl futbol takımının başına getirin. Şaka yapmıyorum. Denemeye değer. Nasıl olsa Kocaman'dan kötü olmaz.
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Beşiktaş'ta Cyle Larin sürprizi!
Toplam 1
Yorum
efe larin fenerbahçeyi bitirir
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Isla ilk seçenek
Toplam 5
Yorum
bahattin noldu aykut isla da yıldız ışığımı var.Futboldan anlayarak göndereceğin aklımıza yatmıyor da.İslayı takıma getiren sensin
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