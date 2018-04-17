Beşiktaş'ta Cyle Larin sürprizi! – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    'ta Cyle sürprizi!

    Beşiktaş'ta Cyle Larin sürprizi!

    19 Nisan Çarşamba günü yarı final rövanş maçında Fenebahçe ile karşılaşacak 'ta dün yapılan antrenman sonrasında Cyle 'le özel olarak ilgilendi. Ddeneyimli çalıştırıcının Larin'e karşısında görev verebileceği öğrenildi.

    , kupa derbisinin hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Oldukça neşeli geçen antrenmana sakatlıkları bulunan ve Vagner Love katılmadı. antrenmanın sonunda Cyle ile özel olarak ilgilendi. Larin'e yarım saat şut çalıştıran Güneş'in maçında Kanadalı yıldıza görev verebileceği öğrenildi.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:50
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