Ryan Babel, Şenol Güneş ile yeniden doğdu – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Ryan Babel, Şenol Güneş ile yeniden doğdu

    Akhisarspor ağlarını iki kez sarsarak, bu sezon resmi maçlarda 14 gole ulaşan ve kariyer rekoru kıran Ryan Babel, Şenol Güneş yönetiminde ilkleri yaşamaya devam ediyor.

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 07:14
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