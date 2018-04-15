Ryan Babel, Şenol Güneş ile yeniden doğdu
Akhisarspor ağlarını iki kez sarsarak, bu sezon resmi maçlarda 14 gole ulaşan ve kariyer rekoru kıran Ryan Babel, Şenol Güneş yönetiminde ilkleri yaşamaya devam ediyor.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 07:14
-
Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
-
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başakşehir taraftarlarına seslendi
Toplam 1
Yorum
grckler şampiyon belli demekki
-
Ahmet Ağaoğlu, futbolcularla buluştu
Toplam 1
Yorum
Çepnioğlu Ağoğluna ve yönetimine güveniyor ve inanıyorum, hacisalihoğlu hariç. birde zeyyad kafkas yönetimde olmamalıydı..
Ryan Babel, Şenol Güneş ile yeniden doğdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.