Gary Medel kendini aştı
Beşiktaşlı taraftarların pek çok lakap taktığı Gary Medel önceki bir rekor daha kırdı. Şilili yıldız, Akhisar karşısında bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla isabetli pas atan Beşiktaşlı oyuncu oldu. 101 isabetli pas yapıp % 96.2 isabet sağlayan Medel sadece 4 isabetsiz pas attı. 120 kez topa dokunan Medel'in attığı 4 uzun topta yerini buldu.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:51
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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