Gary Medel kendini aştı – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Gary kendini aştı

    Gary Medel kendini aştı
    Beşiktaşlı taraftarların pek çok lakap taktığı Gary önceki bir rekor daha kırdı. Şilili yıldız, Akhisar karşısında bu sezon 'de bir maçta en fazla isabetli pas atan Beşiktaşlı oyuncu oldu. 101 isabetli pas yapıp % 96.2 isabet sağlayan Medel sadece 4 isabetsiz pas attı. 120 kez topa dokunan Medel'in attığı 4 uzun topta yerini buldu.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:51
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