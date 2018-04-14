Şenol Güneş: "Süper oynadık" – Fotomaç – 14 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    : "Süper oynadık"

    Şenol Güneş: "Süper oynadık"

    ’ın hocası , farklı Akhisar galibiyeti sonrası mutluydu. Usta çalıştırıcı “Ligin bu bölümünde puan kaybına tahammülümüz yoktu. Çok iyi oynadık. Herkesi kutluyorum” dedi

    Siyah-beyazlılarda 90 dakika sonrası farkıdi Akhisar galibiyetinin keyfi hakim... Beşiktaş Teknik Direktörü "Akhisar kolay bir deplasman değil. Geçmişte de burada çok zorlandığımız anlar olmuştu. Maça erken golle başlamamız rakibin direncini çabuk kırdı. Böyle maçlarda 2 farkı bulmak çok önemli. Bu gol de gecikmeyince iyice rahatladık. Sahada istediklerimizi yapmaya başladık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Soyuma tahtasında anlattıklarımı bir bir sahada gerçekleştirdiler. Çok iyi oynadık ve çok önemli 3 puan kazandık. Son 2 yılın şampiyonuyuz, bu yıl da hedefimiz zirve" dedi. Güneş kalan haftalar hakkında da konuştu. Her maçın kendine özel zorlukları olduğunu belirtti.

    'HER MAÇIMIZ FİNAL OLACAK'
    Şenol Güneş sözlerini şöyle tamamladı: "Ligde öyle bir bölüme geldik ki artık puan kayıplarının telafisi yok. Takılan yarışta geri düşer. Biz de unvanımızı korumak için kalan haftalarda oynayacağımız tüm maçları kazanmak istiyoruz. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nin tadını aldık. Önümüzdeki yıllarda da bu platformda olmak istiyorsak ligi her zaman çok ciddiye almalıyız. Tabii da çok önemli. O kupayı da müzemize götürmek istiyoruz"

    ENGELLERİ BİR BİR AŞMALIYIZ
    Siyah-beyazLI ekibin hocası Şenol Güneş, Akhisar'ın yeni stadını beğendiğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı "Akhisar için güzel bir iş olmuş bu stat. Zemin de çok güzeldi. Burada oynamak keyifliydi" dedi. Güneş kritik galibiyet aldıklarını belirtip "Engelleri bir bir aşmalıyız" diye konuştu.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şenol Güneş: "Süper oynadık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN