Şenol Güneş: "Süper oynadık"
Kartal’ın hocası Şenol Güneş, farklı Akhisar galibiyeti sonrası mutluydu. Usta çalıştırıcı “Ligin bu bölümünde puan kaybına tahammülümüz yoktu. Çok iyi oynadık. Herkesi kutluyorum” dedi
'HER MAÇIMIZ FİNAL OLACAK'
Şenol Güneş sözlerini şöyle tamamladı: "Ligde öyle bir bölüme geldik ki artık puan kayıplarının telafisi yok. Takılan yarışta geri düşer. Biz de unvanımızı korumak için kalan haftalarda oynayacağımız tüm maçları kazanmak istiyoruz. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nin tadını aldık. Önümüzdeki yıllarda da bu platformda olmak istiyorsak ligi her zaman çok ciddiye almalıyız. Tabii Türkiye Kupası da çok önemli. O kupayı da müzemize götürmek istiyoruz"
ENGELLERİ BİR BİR AŞMALIYIZ
Siyah-beyazLI ekibin hocası Şenol Güneş, Akhisar'ın yeni stadını beğendiğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı "Akhisar için güzel bir iş olmuş bu stat. Zemin de çok güzeldi. Burada oynamak keyifliydi" dedi. Güneş kritik galibiyet aldıklarını belirtip "Engelleri bir bir aşmalıyız" diye konuştu.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:57
-
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
-
Fernandes’ten Edimilson önerisi
Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
-
Demba Ba, Beşiktaş'a imza atacak!
Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
Şenol Güneş: "Süper oynadık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.