Minik Sude, Lens ve Babel'le buluştu – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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HEPSİ
    14 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Minik Sude, ve 'le buluştu

    Minik Sude, <a href="/index/lens?id=19b02705-0007-4503-942c-4313f63b809e" class="" rel="tag">Lens</a> ve <a href="/index/babel?id=495501de-6a50-41a6-bf3e-d0f6b0f554bd" class="" rel="tag">Babel</a>'le buluştu

    'da yaşayan taraftarı 'nin dileği gerçekleşti. Minik taraftar, 'ın Hollandalı yıldızları ve 'le buluştu.

    Minik taraftarı , siyah-beyazlı takımın 'lı yıldızları ve 'le buluşmak istemişti. Kulübü, Sude'nin dileğine kayıtsız kalmadı. 'dan gelen Ekinci, 'da siyah-beyazlıların yıldız isimleri ve 'le biraraya geldi. İki futbolcuyu karşısında görünce çok heyecanlanan Sude'nin mutluluğu gözlerinden okundu. Babel ve Lens, Sude'ye yakın ilgi gösterirken, iki futbolcu, minik taraftarın formasını imzaladı.


    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:24
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