Hollanda'da yaşayan Beşiktaş taraftarı Sude Ekinci'nin dileği gerçekleşti. Minik taraftar, Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızları Babel ve Lens'le buluştu.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 13:24
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Fenerbahçe'den Fellaini atağı
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Yorum
YAN KURULUŞ HUYUNDAN VAZ GEÇMİYOR YİNE AYNI TUTUM. GS TALİPSE İYİDİR ALINIR. BU TUTUM ÇERÇEVESİNDE FB FELLAİNİ YE TALİP.
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Beşiktaş, ligin ikinci yarısında parlıyor
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Yorum
Hakan Sampiyonlar ligi vardi ilk yari
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Garry Rodrigues endişesi!
Toplam 1
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RODRİ KALMALI BUNU YÖNETİM AÇIKLAMALI RODRİGES İ ŞİMDİDEN BİR TAKIMA GÖNDERİRSENİZ VEDE YÖNETİM YALANLAMAZ SUSKUN KALIRSA GİDECEK FUTBOLCU GS YA NE KADAR KATKI VERİR KATKI SAĞLAR
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