Demba Ba'dan transfer iddialarına flaş yanıt! – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    'dan iddialarına flaş yanıt!

    <a href="/index/demba-ba?id=c1b20071-3df6-4317-bbe3-0d9546100cec" class="" rel="tag">Demba Ba</a>'dan <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> iddialarına flaş yanıt!

    Göztepe'nin yıldız golcüsü Demba Ba, hakkında Beşiktaş'la 2 yıllık imza atacağına dair çıkan transfer iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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