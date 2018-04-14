Asistler defanstan – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    Asistler defanstan

    Asistler defanstan

    'ın attığı 3 golü de savunma oyuncuları hazırladı.

    'ın attığı 3 golü de savunma oyuncuları hazırladı. 'in attığı ilk golün pası sol bek 'den gelirken, ikinci golünde Hollandalı oyuncuya pası veren isim bu kez stoper 'ydi. Alvaro 'nun attığı skoru 2-0'a getiren gol de Caner Erkin'in içeri kestiği topu önlemek isteyen Serginho'nun hatalı pası sonucu geldi.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:08
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