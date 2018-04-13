UEFA’dan teşekkür – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’dan teşekkür

    UEFA’dan teşekkür

    'ın kâr etmesi 'dan taktir aldı.

    'ın kâr etmesi 'dan taktir aldı. Avrupa'nın tüm kulüplerini inceleyen CFCB komisyonuna bağlı IC müfettişlerinin, Haziran 2017'den, 2018 Mart'ına kadar olan dönemde Beşiktaş'ın kar hanesine 44.2 milyon TL yazılmasından dolayı teşekkür mektubu verdi.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:48
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