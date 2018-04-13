Cyle Larin Akhisarspor maçı kadrosuna alınmadı
Beşiktaş'ın Göztepe'yi farklı mağlup ettiği son maçta 1 gol atan Cyle Larin, yabancı sınırı nedeniyle Akhisarspor deplasmanına götürülmedi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Akhisarspor'a konuk olacak. Yabancı kontenjanına takılan Kanadalı golcü Cyle Larin, teknik direktör Şenol Güneş tarafından maç kadrosunun dışında bırakıldı.
Göztepe maçında cezaları nedeniyle oynayamayan Atiba, Tolgay, Oğuzhan'ın yanı sıra 5 maçlık cezasını tamamlayan Ricardo Quaresma da Akhisarspor deplasmanına götürüldü. Ancak Cyle Larin'in kadroda yer almaması dikkat çekti.
YABANCI SINIRINA TAKILDI
?Herhangi bir cezası bulunmayan Kanadalı futbolcu yabancı kontenjanı nedeniyle kadronun dışında bırakıldı. Spor Toto Süper Lig kadro kurallarına göre 21 kişilik kadroda en fazla 12 yabancı futbolcu olabiliyor.
Şenol Güneş'in 21 futbolcuyu dahil ettiği Akhisar kafilesinde şu isimler yer aldı:
Fabricio Ramirez
Tolga Zengin
Utku Yuvakuran
Domagoj Vida
Necip Uysal
Gökhan Gönül
Dusko Tosic
Atiba Hutchinson
Pepe
Caner Erkin
Tolgay Arslan
Anderson Talisca
Jeremain Lens
Ryan Babel
Mustafa Pektemek
Alvaro Negredo
Oğuzhan Özyakup
Gökhan Töre
Adriano Correia
Gary Medel
Ricardo Quaresma
Cyle Larin kimdir? Kariyeri, yaşı ve golleri
22 yaşındaki Kanadalı golcü Cyle Larin, devre arası transfer döneminden ABD ekibi Orlanda City'den ayrılarak siyah beyazlılara imza attı. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cyle Larin, geçen hafta Süper Lig'deki ilk maçında ilk golünü atı. Genç futbolcu Orlando City formasıyla ise 89 maçta 45 gol atmıştı.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:56
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
ms Hr yil oldugu gibi yine ayni masal onemli isim nasil gelecek hani para yine terenao gelmesin?
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Geleceği belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi!
Toplam 2
Yorum
Bence 40 yasinda Gelir mi ?
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
REAL FB Aklina yeni mi geldi? Kac yildir kaziklaniyorsun! Krasic, RVP; Maldonado; Guiza, Ihtiyar DEDE!! Neler neler, 20 yil GS ye yaradi,bizi gectil
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