Cyle Larin Akhisarspor maçı kadrosuna alınmadı – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Akhisarspor maçı kadrosuna alınmadı

    <a href="/index/cyle-larin?id=9e1ac390-4e47-4f94-8130-194601ab224a" class="" rel="tag">Cyle Larin</a> Akhisarspor maçı kadrosuna alınmadı

    Beşiktaş'ın Göztepe'yi farklı mağlup ettiği son maçta 1 gol atan , yabancı sınırı nedeniyle Akhisarspor deplasmanına götürülmedi.

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Akhisarspor'a konuk olacak. Yabancı kontenjanına takılan Kanadalı golcü , teknik direktör Şenol Güneş tarafından maç kadrosunun dışında bırakıldı.

    Göztepe maçında cezaları nedeniyle oynayamayan Atiba, Tolgay, Oğuzhan'ın yanı sıra 5 maçlık cezasını tamamlayan Ricardo Quaresma da Akhisarspor deplasmanına götürüldü. Ancak 'in kadroda yer almaması dikkat çekti.

    YABANCI SINIRINA TAKILDI
    ?    Herhangi bir cezası bulunmayan Kanadalı futbolcu yabancı kontenjanı nedeniyle kadronun dışında bırakıldı. Spor Toto Süper Lig kadro kurallarına göre 21 kişilik kadroda en fazla 12 yabancı futbolcu olabiliyor.

    Şenol Güneş'in 21 futbolcuyu dahil ettiği Akhisar kafilesinde şu isimler yer aldı:

    Fabricio Ramirez
    Tolga Zengin
    Utku Yuvakuran
    Domagoj Vida
    Necip Uysal
    Gökhan Gönül
    Dusko Tosic
    Atiba Hutchinson
    Pepe
    Caner Erkin
    Tolgay Arslan
    Anderson Talisca
    Jeremain Lens
    Ryan Babel
    Mustafa Pektemek
    Alvaro Negredo
    Oğuzhan Özyakup
    Gökhan Töre
    Adriano Correia
    Gary Medel
    Ricardo Quaresma

    Cyle Larin kimdir? Kariyeri, yaşı ve golleri


    22 yaşındaki Kanadalı golcü Cyle Larin, devre arası transfer döneminden ABD ekibi Orlanda City'den ayrılarak siyah beyazlılara imza attı. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cyle Larin, geçen hafta Süper Lig'deki ilk maçında ilk golünü atı. Genç futbolcu Orlando City formasıyla ise 89 maçta 45 gol atmıştı.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:56
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