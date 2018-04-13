Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Akhisarspor'a konuk olacak. Yabancı kontenjanına takılan Kanadalı golcü Cyle Larin, teknik direktör Şenol Güneş tarafından maç kadrosunun dışında bırakıldı.



Göztepe maçında cezaları nedeniyle oynayamayan Atiba, Tolgay, Oğuzhan'ın yanı sıra 5 maçlık cezasını tamamlayan Ricardo Quaresma da Akhisarspor deplasmanına götürüldü. Ancak Cyle Larin'in kadroda yer almaması dikkat çekti.



YABANCI SINIRINA TAKILDI

?Herhangi bir cezası bulunmayan Kanadalı futbolcu yabancı kontenjanı nedeniyle kadronun dışında bırakıldı. Spor Toto Süper Lig kadro kurallarına göre 21 kişilik kadroda en fazla 12 yabancı futbolcu olabiliyor.



Şenol Güneş'in 21 futbolcuyu dahil ettiği Akhisar kafilesinde şu isimler yer aldı:



Fabricio Ramirez

Tolga Zengin

Utku Yuvakuran

Domagoj Vida

Necip Uysal

Gökhan Gönül

Dusko Tosic

Atiba Hutchinson

Pepe

Caner Erkin

Tolgay Arslan

Anderson Talisca

Jeremain Lens

Ryan Babel

Mustafa Pektemek

Alvaro Negredo

Oğuzhan Özyakup

Gökhan Töre

Adriano Correia

Gary Medel

Ricardo Quaresma

Cyle Larin kimdir? Kariyeri, yaşı ve golleri



22 yaşındaki Kanadalı golcü Cyle Larin, devre arası transfer döneminden ABD ekibi Orlanda City'den ayrılarak siyah beyazlılara imza attı. 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cyle Larin, geçen hafta Süper Lig'deki ilk maçında ilk golünü atı. Genç futbolcu Orlando City formasıyla ise 89 maçta 45 gol atmıştı.