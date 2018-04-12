Yeni Aboubakar CYLE LARİN!..
Göztepe maçında oyuna girdikten sonra 3 dakika içinde attığı golle bir anda taraftarın gözdesi olan Cyle Larin'e 'Yeni Aboubakar' benzetmesi yapılmaya başlandı bile.
Göztepe maçında oyuna girdikten sonra 3 dakika içinde attığı golle bir anda taraftarın gözdesi olan Cyle Larin'e 'Yeni Aboubakar' benzetmesi yapılmaya başlandı bile. Attığı gol sonrası tüm takımın tebrik ettiği Larin, küçük kardeş gibi görülüyor. Q7 de, aynen Aboubakar'la olduğu gibi Larin'le de özel olarak ilgileniyor.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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