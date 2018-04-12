Yeni Aboubakar CYLE LARİN!.. – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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HEPSİ
    12 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    CYLE !..

    Yeni Aboubakar CYLE LARİN!..

    maçında oyuna girdikten sonra 3 dakika içinde attığı golle bir anda taraftarın gözdesi olan Cyle 'e '' benzetmesi yapılmaya başlandı bile.

    maçında oyuna girdikten sonra 3 dakika içinde attığı golle bir anda taraftarın gözdesi olan Cyle 'e '' benzetmesi yapılmaya başlandı bile. Attığı gol sonrası tüm takımın tebrik ettiği Larin, küçük kardeş gibi görülüyor. Q7 de, aynen Aboubakar'la olduğu gibi Larin'le de özel olarak ilgileniyor.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:12
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