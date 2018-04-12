Şenol Güneş takımdan Akhisar maçına odaklanmalarını istedi – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    takımdan Akhisar maçına odaklanmalarını istedi

    Şenol Güneş takımdan Akhisar maçına odaklanmalarını istedi

    Beşiktaşlı futbolcular yarın deplasmanda oynayacak Akhisar maçına odaklanırken, hafta sonundaki G.Saray-Başakşehir mücadelesini son günlerde fazlasıyla gündeme getirmeleri teknik direktör Şenol Güneş'i rahatsız etti. Tecrübeli çalıştırıcı, F.Bahçe'nin hocası Aykut Kocaman'ın aksine hafta sonundaki maçla ilgilenmiyor.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:18
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