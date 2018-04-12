Şenol Güneş takımdan Akhisar maçına odaklanmalarını istedi
Beşiktaşlı futbolcular yarın deplasmanda oynayacak Akhisar maçına odaklanırken, hafta sonundaki G.Saray-Başakşehir mücadelesini son günlerde fazlasıyla gündeme getirmeleri teknik direktör Şenol Güneş'i rahatsız etti. Tecrübeli çalıştırıcı, F.Bahçe'nin hocası Aykut Kocaman'ın aksine hafta sonundaki maçla ilgilenmiyor.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:18
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
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Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
Şenol Güneş takımdan Akhisar maçına odaklanmalarını istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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