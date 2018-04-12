Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, yönetimin listesinin ilk sırasında Anderson Talisca'nın ismi yazıyor. İki sezondur kiralık olarak siyah-beyazlı formayı terleten Brezilyalı yıldız için, bonservisini elinde bulunduran Benfica kulübüyle görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. Portekiz ekibiyle yapılan anlaşma gereği Beşiktaş, 31 Mayıs tarihine kadar 21 milyon euro ödemesi durumunda Talisca'nın bonservisini alabilecek. Hatta Başkan Orman, Portekiz ekibine "18 milyon euro verelim, bir sonraki satıştan size %5 verelim" teklifini yaptı ancak bu teklif kabul görmedi.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:16
-
Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
-
Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
-
İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
Kartal'ı Talisca uçuracak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.