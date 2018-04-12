Kartal'ı Talisca uçuracak! – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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HEPSİ
    12 Nisan 2018, Perşembe
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    uçuracak!

    <a href="/index/kartal?id=766d6cd4-1b4d-4783-98a6-a9607cb90ff5" class="" rel="tag">Kartal</a>'ı <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a> uçuracak!

    Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, yönetimin listesinin ilk sırasında Anderson Talisca'nın ismi yazıyor. İki sezondur kiralık olarak siyah-beyazlı formayı terleten Brezilyalı yıldız için, bonservisini elinde bulunduran Benfica kulübüyle görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. Portekiz ekibiyle yapılan anlaşma gereği Beşiktaş, 31 Mayıs tarihine kadar 21 milyon euro ödemesi durumunda Talisca'nın bonservisini alabilecek. Hatta Başkan Orman, Portekiz ekibine "18 milyon euro verelim, bir sonraki satıştan size %5 verelim" teklifini yaptı ancak bu teklif kabul görmedi.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:16
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