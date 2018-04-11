Talisca’dan stat parası kazanılır – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    ’dan stat parası kazanılır

    Talisca’dan stat parası kazanılır
    ESKİ yönetici , Radyospor'dan Özgür Sancar'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kolot, " 21 milyon euro bedele Anderson 'yı alıp yaz döneminde verdiğinin 3 misline satabilir. Bana göre 60 milyon bedelle satabilir. Kulübün kasasına yeni bir stadyum parası kadar para girebilir" dedi.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:05
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