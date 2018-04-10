Rusya’da bir yavru Kartal – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    ’da bir yavru

    <a href="/index/rusya?id=21305be7-8d8a-4e9c-a836-bb12ab382dc6" class="" rel="tag">Rusya</a>’da bir yavru <a href="/index/kartal?id=766d6cd4-1b4d-4783-98a6-a9607cb90ff5" class="" rel="tag">Kartal</a>
    Gazprom'un çocuklar için organize edilen Dostluk İçin programının 6. sezonu başladı. Haziranda 'da düzenlenecek Dostluk İçin Dünya Şampiyonası'nda 'yi 'ın genç ismi temsil edecek. 211 ülkeden, 12 yaş çocukların katılacağı turnuva için yapılan seçmelerde tercih edildi.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:21
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