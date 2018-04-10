BJK TV’den ‘ezeli’ gönderme – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    ’den ‘ezeli’ gönderme

    BJK TV’den ‘ezeli’ gönderme
    maçıyla ilgili tartışmalar sürerken, 'den ilginç bir yayın geldi. Kulübün resmi kanalı, Göztepe'nin 5 gol yese de % 43 topla oynayıp yüzde 78 pas isabeti yaptığını ve 13 şut attığını belirtti. F.Bahçe'nin kendilerine karşı ancak yüzde 36 topla oynayıp, 7 şut atabildiği, G.Saray'ın ise yüzde 40 topla oynama ve 9 şut çektiği hatırlatıldı.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:09
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