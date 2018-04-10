Beşiktaş'ta Quaresma, Oğuzhan, Tolgay ve Atiba dönüyor!

Göztepe maçını oldukça eksik bir kadro ile kazanan Beşiktaş, bu haftaki Akhisarspor deplasmanında Love haricinde tam kadro sahada olacak. Fenerbahçe ile oynanan kupa derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası 5 maç ceza alan Ricardo Quaresma, Göztepe maçı ile cezasını tamamlarken, Alanyaspor maçında sarı kart görüp geçen haftayı cezalı geçiren Atiba, Oğuzhan ve Tolgay da takıma dönecek. Sakat oyunculardan Gökhan Gönül'ün de Akhisarspor karşısında hazır hale geleceği öğrenilirken Vagner Love'un tedavisi ise devam edecek.

Güneş'in tatlı derdi!

Zorlu deplasman öncesi cezalı ve sakat futbolculardan 5'inin dönmesi teknik direktör Şenol Güneş'i kadro kurma açısından son derece rahatlatan bir gelişme. Formaya hasret kalan Quaresma sağ kanada, Atiba orta sahaya, Gökhan Gönül sağ, Adriano sol beke geçecek. Ancak Şenol Güneş'in takıma dönecek diğer iki futbolcu olan Oğuzhan ve Tolgay'ın durumunu nasıl değerlendireceği şimdiden merak konusu.

Bunun sebebi ise iki futbolcunun yokluğunda orta sahada görev alan Medel'in ve stoperde oynayan Tosic'in yükselen formu. Normal kadro planında Medel'i stoperde oynatan Güneş, Şililiyi Göztepe maçında olduğu gibi orta sahada görevlendirirse Oğuzhan ya da Tolgay kesik yiyecek. Medel'in tekrar stoper oynaması ise Tosic'in yedek beklemesi anlamına geliyor. Ancak Tosic'in de müthiş formu, Göztepe maçında gol atması ve Pepe ile uyumu Güneş'in kararını zorlayacak.

Bize düşen kazanmak

Bu durumda tecrübeli hocanın Akhisar karşısında Tolgay ve Oğuzhan ikilisini yedek kulübesinde oturtup Medel'i Atiba ile beraber oynatması sürpriz olmayacak. Atiba-Medel ikilisinin oynaması aynı zamanda stoperde Pepe-Tosic uyumunun da bozulmaması anlamını taşıyor. Kalan 6 maç öncesi oyuncuları ile toplantı yapan Güneş, "Üst tarafta ne olur bilinmez. Ama biz kendimize düşeni yapıp 18 puanın tamamını almalıyız" diyerek hedefi belirledi.



4 MAÇLIK SONUÇLAR YANILTMASIN

Öte yandan Güneş Akhisar sınavı için oyuncularını rehavet konusunda da uyardı. Tecrübeli teknik adam, 4 maçtır galip gelemeyen Akhisar'ın tehlikeli bir takım olduğunu söyleyerek "Hataya yer olmayan haftalara girdik. Rakibimiz de kazanamama serisini bitirmek için oynayacak. Bu da zorlu bir maç olacağını gösteriyor. Disiplinden taviz vermeden gerekeni yapıp 3 puanı almalıyız" şeklinde konuştu.