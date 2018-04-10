Beşiktaş'ın gözü kulağı Galatasaray - Başakşehir maçında

Kalan tüm maçlarını kazanmaktan başka çaresi yokmuş gibi görünen Siyah Beyazlılar, kalan 6 haftada bunu başararak şampiyonluk ipini göğüsleyeceğine inanıyor. 3 hafta sonraki Galatasaray maçının final haftası olacağı inancı ise dün geceden itibaren iyiden iyiye konuşulmaya başlanan konulardan biri.



BAŞAKŞEHİR İKİ KEZ KAYBETMEZ İSE!

Ancak Beşiktaş açısından Galatasaray maçının final haftası olması ve Telekom Stadı'ndan galibiyetle çıkılması bile şu anki sıralamada yeterli olmayabilir. Çünkü Siyah Beyazlıların şampiyonluk yolunda bir değil 2 rakibi var ve oluşan yeni tabloda asıl rakip Galatasaray değil Medipol Başakşehir. Düne kadar öncelikli olarak Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyen Kara Kartallar yeni puan tablosunda Medipol Başakşehir'in puan kaybetmesi, hem de en az iki maçta kaybetmesi için dua edecek. Çünkü Beşiktaş; ikili averajda (bu hafta itibari ile) Galatasaray'a üstünken, Medipol Başakşehir'e karşı 1 beraberlik ve bir mağlubiyetle dezavantajlı durumda. Ayrıca Siyah beyazlılar kalan 6 maçını kazansa bile Başakşehir 2 kez puan kaybetmediği takdirde şampiyonluk hayal demek.



BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ: ''AKHİSAR'I YENELİM, GALATASARAY-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI DA BERABERE BİTSİN''

Bunu bilen ve 6'da 6 hedefini net bir şekilde benimseyen Beşiktaş yönetimi kalan haftalarda beraberlik dahi düşünmüyor.

6'da 6 hedefinin ilk durağı olan Teleset Mobilya Akhisarspor virajını geçerek, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının sonucunu bekleyecek olan yöneticiler, her ne kadar 'rakiplerin maçına değil kendi maçlarımıza bakıyoruz' dese de pazar akşamının hayati bir önemi olduğunu gizlemiyorlar. Konuşulan konu ise Akhisar deplasmanından mutlaka ve mutlaka galibiyetle dönülmesi ve pazar akşamı Galatasaray ile M.Başakşehir'in berabere kalmasının en güzel sonuç olacağı şeklinde. Beraberlik isteğinin sebebi ise Beşiktaş'ın Galatasaray ile maçının olmasına rağmen M.Başakşehir'le bir daha oynamayacak olması ve ikili averajdan kaynaklanıyor.



Başakşehir'i geçmek için rakibinin en az iki kez kaybetmesi gerektiğini belirten yöneticiler, ''Önce kendi maçımızı kazanmalıyız. Çünkü kendi maçımızı kazanmazsak rakiplerimizin oynaması veya oynamaması fark etmiyor. Takımımıza olan inancımız çok üst seviyede. Geçen sezonlardaki ortamımızı tekrar yakaladık. 2 maç kendi sahamızda kazandık, inşallah cuma akşamı da Akhisar'dan galibiyetle döneriz ve o zaman Galatasaray -M.Başakşehir maçını daha bir keyifle seyrederiz. Kendi açımızdan değerlendirdiğimizde tüm maçlarımızı kazansak bile M.Başakşehir'in iki kere kaybetmesi gerekiyor. O yüzden Galatasaray maçında beraberlik bizim için en güzel sonuç olur. Böyle bir sonuç çıkarsa en azından sıralamada Galatasaray'ın üstüne çıkmış oluruz ve avantaj bize geçer. Sonraki 5 haftada da yine 'kazanmamız şartıyla' Medipol Başakşehir'in puan kaybedeceğini ve 3. kez üst üste şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimize inanıyoruz'' diye konuşuyor.