Heyt ‘Ba’balar! – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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HEPSİ
    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Heyt ‘Ba’balar!

    Heyt ‘Ba’balar!

    Başkanı , maçı öncesi rakip takımın yıldızı 'nın ilgilendikleri bir futbolcu olduğunu söyleyip polemik başlatmıştı.

    Başkanı , maçı öncesi rakip takımın yıldızı 'nın ilgilendikleri bir futbolcu olduğunu söyleyip polemik başlatmıştı. İşte o Demba Ba, gecenin 15 kezle en fazla ikili mücadele kazanan ismiydi. Aynı zamanda sahanın en fazla kafa topu kazanan (7) futbolcusu oldu; 4 şut denedi, 4 kez adam geçti, 5 kez de çalım attı.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:38
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