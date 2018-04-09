Benfica'ya 31 Mayıs'a kadar 21 milyon Euro ödeyerek Talisca'nın bonservisini almayı planlayan Beşiktaş, yetenekli oyuncunun 1,5 milyon Euro olan yıllık ücretine de ciddi bir zam yapacak.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:41
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin golüne yorum: "Bence gol değil"
Toplam 1
Yorum
Fatih Doğru söylemis Bir galatasaraylı olarak sunu söyleyim 2 gol ofsayt osmanlının hakkı yenmıs
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Gökhan Gönül: "Beşiktaş için kanımı akatırım"
Toplam 2
Yorum
k. Söylediklerinin tamamında Fenerbahçeli değilim diyemiyor..! sonuç Gökhan Fenerbahçelidir ama Bjk için top oynuyor..
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Şener Özbayraklı: 'İç saha maçlarında üzerimizde baskı oluyor'
Toplam 3
Yorum
troy fener ne kadar şanslı mesela merdiven boşluklarının dolu olması nedeniyle ceza almıyor, çünkü maça seyirci gelmiyor :))
Beşiktaş, Talisca'nın maaşına zam yapmaya hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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