Beşiktaş, Talisca'nın maaşına zam yapmaya hazırlanıyor – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    , 'nın maaşına yapmaya hazırlanıyor

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/talisca?id=8483c625-545c-4599-b985-08a1331d4df1" class="" rel="tag">Talisca</a>'nın maaşına <a href="/index/zam?id=d07a1c37-97b4-442e-bac6-8a6644b1c2a9" class="" rel="tag">zam</a> yapmaya hazırlanıyor

    Benfica'ya 31 Mayıs'a kadar 21 milyon Euro ödeyerek Talisca'nın bonservisini almayı planlayan Beşiktaş, yetenekli oyuncunun 1,5 milyon Euro olan yıllık ücretine de ciddi bir zam yapacak.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:41
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