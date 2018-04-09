Beşiktaş, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları, pas, 5'e 2 çalışmalarının ardından minyatür kale maç oynadı. Antrenman taktik programın yer aldığı uygulamalar, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 21:01
-
Janssen F.Bahçe'yi yaktı!
Toplam 10
Yorum
mahmut soldado ve fernandao görevini ondan daha iyi yaptılar. 1 yarı oynadı da kaç gol attı.
-
Fenerbahçe, Osmanlıspor'u yenerek zirveye mesaj verdi: Ensenizdeyim
Toplam 8
Yorum
klaus maçın ilk yarısında duran toplarıH.Ali ya da Alper kullandı ama etkili olmuyorlar.2nci yarı Valbueno kullandı gördün mü AYKUT biz gördük.
-
Beşiktaş'ta Tosic, Negredo'yu yakaladı
Toplam 2
Yorum
MİSAFİR VAY BE TOSİC NE ZAMAN 35 YAPTI. HELAL OLSUN
Beşiktaş, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.