Beşiktaş, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    , Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, Akhisarspor maçı hazırlıklarına başladı

    , 'in 29. haftasında ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

    , 'in 29. haftasında ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları, pas, 5'e 2 çalışmalarının ardından minyatür kale maç oynadı. Antrenman taktik programın yer aldığı uygulamalar, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

    Beşiktaş, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:01
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