İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:10
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Aatıf’ın forması Alper’e
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Alper efendi , maçtan sonra maçı tekrar bir izle bakalım , saha da yokları oynayıp , yürüyordun , milyon euroları almayı biliyorsun yazık.
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Skrtel’in ‘asistanı’ Valbuena!
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Aykut hoca sayesin de ,adam futboldan soğuyacak , Allah tan Valbuena tripli değil de çıkıp canla başla mücadele ediyor.
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Matador bir açıldı pir açıldı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Lig bitti adam gol atmaya başladı , belki sezon sonu talibi çıkar da kurtuluruz.
Aron Gunnarsson Beşiktaş'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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